Раскрыт риск развития постковида у переболевших омикроном

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова напомнила, что омикрон-штамм COVID-19 влияет на нервную и кровеносную системы человека. Сейчас нет данных о том, что этот вариант инфекции влечет за собой меньшие последствия, чем другие мутации, передает радио Sputnik.

Баранова подчеркнула, что диагностировать постковидный синдром возможно только спустя три месяца после перенесенного коронавируса. Она раскрыла риск развития постковида и заявила, что оно может возникнуть у переболевших омикрон-штаммом.

«Среднепопуляционное снижение тяжести COVID-19 объясняется в большей степени тем, что доля вакцинированных весьма высока. С учетом этого фактора, снижение тяжести заболевания при заражении "омикроном" по сравнению с "дельтой" — всего 20-25 процентов», — объяснила биолог.

Медик добавила, что омикрон не изменил длительность течения коронавируса. Большинство пациентов испытывают недомогание в течение пяти-семи дней. При этом женщины обладают большим риском столкнуться с постковидными реакциями

«Это объясняют тем, что женщины более склонны к аутоиммунным реакциям, чем мужчины. Вообще, у постковидного состояния несколько составляющих: аутоиммунная, проблемы с коагуляцией, с нервной системой, с работой мозга и с мужской репродукцией», — подчеркнула Баранова.

Чтобы избежать развития постковидного синдрома, ученый посоветовала оперативно приступить к восстановлению метаболизма. Этот процесс позволит избежать большинства симптомов. Кроме того, огромную роль играет восстановление после болезни, поэтому не стоит сразу после перенесенного коронавируса стремиться на работу.

Ранее вирусолог Петр Чумаков предсказал спад волны омикрон-штамма в Россию. По его мнению, этот процесс начнется в стране после 10 февраля.