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Названо необычное последствие перенесенного омикрона

Профилактолог Токарев предупредил о сгущении крови у переболевших омикрон-штаммом COVID-19

Фото: Pixabay

Профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины Сергей Токарев рассказал, с какими необычными последствиями сталкиваются пациенты, переболевшие омикрон-штаммом COVID-19. Об этом он сообщил в интервью URA.RU.

Медик рассказал, что после перенесенного омикрона у пациентов может возникнуть аберрантная гиперкоагуляционная реакция, при которой вне зависимости от тяжести заболевания наблюдается сгущение крови. Это происходит из-за поражения сосудистого эндотелия. Врач назвал омикрон штаммом, способным спровоцировать сосудистое воспаление.

«Вопрос этот изучается, и мы пока не можем сказать, встречается ли риск этого осложнения у всех пациентов, связано ли с возрастом, полом, сопутствующими заболеваниями, но пока преждевременно тут же бежать за антикоагулянтами, так как, например, Американское общество гематологов уже высказалось против назначения такой терапии после выписки из стационара», — предупредил Токарев.

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Специалист добавил, что похожие последствия наблюдались и у пациентов, перенесших дельта-штамм. Ему также характерно сгущение крови и тяжелое течение болезни с дыхательной недостаточностью и критическим падением сатурации. По словам Токарева, омикрон-штамм вызывает меньше подобных форм, при этом наблюдаются системные нарушения.

В свою очередь генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции им. Р. Н. Ходановой, врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа подчеркнула, что любые вирусные атаки приводят к сгущению крови. Это связано с тем, что в организме человека появляется множество воспалительных белков, которые создают большие иммунные комплексы. Именно они провоцируют сгущение крови и тромбообразование.

«Все это в итоге вызывает воспаления сосудов головного мозга, сердечных, может привести к инсультам и инфарктам», — заключила Лапа.

Ранее специалист Роспотребнадзора Татьяна Руженцова назвала необычный симптом омикрона. К нему специалист отнесла кожную сыпь.

Марина Совина
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