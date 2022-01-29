Названы получившие больше всего денег из центра российские регионы

В 2020 году больше всего денежных поступлений из федерального центра получили Москва, Московская область и Крым. Такие регионы называет РБК со ссылкой на статистику Казначейства России.

Эти данные показывают, сколько средств получают бюджеты регионов и их территориальные фондов обязательного медицинского страхования (ТФОМС) из федерального бюджета и Федерального фонда ОМС. Согласно им, больше всего средств в 2020 году (это последние доступные данные, отражающие картину за полный год) получили Москва (381,7 миллиарда рублей), Московская область (247,4 миллиарда рублей) и Крым (187,6 миллиарда рублей).

Также в топ-10 регионов по количеству перечислений вошли Дагестан, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Башкортостан, Якутия, Татарстан и Свердловская область. Как указала младший директор по суверенным рейтингам агентства «Эксперт РА» Татьяна Тирских, чтобы регионы находились в одинаковых условиях при сравнении, следует брать относительные показатели, например, поступление денежных средств на душу населения. В этом случае лидируют Чукотка, Камчатка, Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Тува. Однако, подчеркивает издание, в реальности система взаимодействия региональных бюджетов с федеральным центром устроена сложнее.

Ранее стало известно, что правительство России планирует реорганизовать ПФР и ФСС в единую организацию — Социальный фонд. Работодателям предложат общую взносооблагаемую базу для выплаты страховых взносов на пенсионное и социальное страхование. Получение социальных услуг также должно стать более удобным за счет объединения административных функций.

Минтруд в рамках реформы предложил ввести в России единый тариф для социальных взносов, которые выплачивают работодатели. Ожидается, что взносы по новым правилам будут распространяться на более широкий круг россиян, в том числе на работающих по гражданско-правовым договорам. В отношении них в настоящий момент отчисления в Фонд социального страхования не производятся.

