В России предложили ввести единый тариф для социальных взносов

Минтруд в рамках реорганизации Пенсионного фонда России (ПФР) предложил ввести в России единый тариф для социальных взносов, которые выплачивают работодатели, сообщается на сайте ведомства.

Авторы реформы предлагают осуществить ее с 1 января 2023 года. в рамках нее планируется объединить Пенсионный фонд с Фондом социального страхования. Новая структура получит название Социальный фонд России.

Ожидается, что изменения позволят «обеспечить возможность внесения всех социальных взносов единым платежом, который автоматически направляется Федеральным казначейством на пенсионное, социальное и медицинское страхование».

Также ожидается, что взносы по новым правилам будут распространяться на более широкий круг россиян, в том числе на работающих по гражданско-правовым договорам. В отношении них в настоящий момент не производятся отчисления в Фонд социального страхования.

Кроме того, будут сохранены все нынешние льготы, включая ставку 15 процентов для представителей малого и среднего бизнеса с выплат выше МРОТ.