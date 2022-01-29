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Мишустин назначил нового главу Росжелдора

Михаил Мишустин назначил на пост главы Росделжора Алексея Дружинина

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Новым главой Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдора) станет Алексей Дружинин. Такое распоряжение о назначении на должность пописал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается на официальном сайте правительства страны.

В сообщении говорится, что Дружинин родился в 1973-м, окончил МГЮА и имеет опыт государственной службы. Он был начальником правового управления Росжелдора в 2004-2005 годах, а затем перешел на службу в Министерство транспорта. В этом ведомстве он занимал высокие должности до 2014 года: был замдиректора департамента правового обеспечения и законопроектной деятельности, замдиректора департамента госполитики в области железнодорожного транспорта. Позднее он стал директором департамента правового обеспечения и законопроектной деятельности.

Перед назначением на пост главы Росжелдора он работал исполнительным директором некоммерческого партнерства и саморегулируемой организации «Союз участников рынка услуг операторов железнодорожного подвижного состава». Дружинина удостоили медали «За развитие железных дорог» и знаком «Почетный железнодорожник».

В декабре стало известно об освобождении от должности главы Росжелдора Игоря Коваля. Его обязанности были временно переданы замглавы агентства Александру Иванову.

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Варвара Кошечкина
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