Мишустин уволил главу Росжелдора

Премьер-министр России Михаил Мишустин уволил главу Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдора) Игоря Коваля. Распоряжение об освобождении от должности опубликовано на сайте правительства.

Как говорится в документе, Коваля уволили в связи с переходом на другую работу. Исполнять обязанности главы ведомства будет заместитель руководителя Росжелдора Александр Иванов.

В ноябре Михаил Мишустин уволил заместителя министра спорта Ксению Машкову за нарушение должностных обязанностей. Она заняла пост замминистра спорта в 2020 году. В этом же году главой ведомства стал Олег Матыцин.