Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Мишустин уволил главу Росжелдора

Михаил Мишустин уволил главу Росжелдора Игоря Коваля в связи с переходом на другую работу
Игорь Коваль

Игорь Коваль. Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин уволил главу Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдора) Игоря Коваля. Распоряжение об освобождении от должности опубликовано на сайте правительства.

Как говорится в документе, Коваля уволили в связи с переходом на другую работу. Исполнять обязанности главы ведомства будет заместитель руководителя Росжелдора Александр Иванов.

В ноябре Михаил Мишустин уволил заместителя министра спорта Ксению Машкову за нарушение должностных обязанностей. Она заняла пост замминистра спорта в 2020 году. В этом же году главой ведомства стал Олег Матыцин.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Пожару на строящемся корабле в Санкт-Петербурге присвоили высший ранг сложности
В Подмосковье школьник при избиении одноклассника сломал себе руку
Тяжеловес UFC провалил взвешивание и попал в историю
Мишустин уволил главу Росжелдора
В Польше возбудят дело против бежавшего в Белоруссию солдата
Россиянке пригрозили выселением из-за беспорядка в квартире
Центр Чумакова не посчитал нужным адаптировать «Ковивак» к омикрон-штамму
В европейской стране запретили концерты и фейерверки на Новый год
В США заявили о готовности к диалогу с Россией
Центробанк назвал худшую стратегию для инвестиций
Глушаков допустил возвращение в «Спартак»
Адвокаты арестованного в Швейцарии россиянина Клюшина пожаловались в ЕСПЧ
Зеленский обсудил с Джонсоном шаги по деэскалации ситуации на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter