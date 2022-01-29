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На бросившую девочку к медведю женщину завели уголовное дело

В Ташкенте завели дело на посетительницу зоопарка, бросившую девочку в вольер к медведю

Фото: Ташкентский Зоопарк

Прокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело в отношении посетительницы Ташкентского зоопарка, бросившей трехлетнюю девочку в вольер к медведю. Соответствующее сообщение появилось в официальном Telegram-канале Генпрокуратуры.

«В отношении женщины, сбросившей девочку в вольер к медведю в Ташкентском зоопарке, возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, то есть лица, заведомо для виновного находившегося в беспомощном состоянии», — сообщили правоохранители. По уточненным данным ведомства, женщина приходится пострадавшему ребенку матерью.

Ранее в Ташкенте посетительница зоопарка сбросила маленькую девочку в вольер к кавказскому бурому медведю по кличке Зузу. По данным пресс-службы зоопарка, молодая женщина на глазах у других посетителей взяла ребенка и перебросила ее через ограждение в вольер к медведю. Когда упавшая с высоты пять метров девочка оказалась на территории Зузу, медведь спокойно подошел к ней, понюхал ее и отошел. Сотрудники зоопарка среагировали оперативно: они заманили медведя во внутреннее помещение в вольере и закрыли его там.

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Марина Совина
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На бросившую девочку к медведю женщину завели уголовное дело
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