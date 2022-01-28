Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Посетительница зоопарка сбросила маленькую девочку в вольер к бурому медведю

Ребенок упал с высоты пяти метров в вольер к кавказскому бурому медведю и выжил

Фото: Ташкентский Зоопарк

В Ташкенте, Узбекистан, посетительница зоопарка сбросила маленькую девочку в вольер к кавказскому бурому медведю по кличке Зузу. Об этом сообщает Podrobno.uz.

По данным пресс-службы зоопарка, в пятницу 28 января в 12 часов дня молодая женщина на глазах у других посетителей взяла ребенка и перебросила ее через ограждение в вольер к медведю.

Когда упавшая с высоты пять метров девочка оказалась на территории Зузу, медведь спокойно подошел к ней, понюхал ее и отошел. Сотрудники зоопарка среагировали оперативно: они заманили медведя во внутреннее помещение в вольере и закрыли его там. Отмечается, что Зузу совсем не сопротивлялся.

Материалы по теме:
Дичь какая Россияне заводят опасных животных и хвастаются этим на YouTube. Зачем они это делают?
Дичь какаяРоссияне заводят опасных животных и хвастаются этим на YouTube. Зачем они это делают?
11 апреля
«И клюв гладил, и когти чесал» Как россиянин в одиночку стал спасать краснокнижных беркутов?
«И клюв гладил, и когти чесал»Как россиянин в одиночку стал спасать краснокнижных беркутов?
22 декабря

Девочку обследовала медсестра — при первичном осмотре серьезных травм обнаружено не было, но на теле ребенка были ушибы. Представители зоопарка взяли на себя все расходы на лечение пострадавшей.

Полиция расследует обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в американском городе Нейплс, штат Флорида, убит редчайший малайский тигр, живший в зоопарке. Хищник набросился на сотрудника компании-подрядчика, занимавшейся уборкой туалетов. Предположительно, мужчина попытался покормить или погладить тигра, хотя ему было запрещено приближаться к животным.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Евгения Черкасова
Обсудить
Последние новости
Названа дата реогранизации Пенсионного фонда
Назван возможный срок реформирования ПФР
В НАТО рассказали о реакции Швеции и Финляндии на российские предложения
Центробанк спрогнозировал падение спроса на ипотеку
В России назвали цель реорганизации ПФР
Россиянин посетил африканскую страну и поведал о ненависти к русским
На Украине объявили траур из-за расстрела срочником своих сослуживцев
Мошенники обманули Игоря Бутмана на три миллиона рублей
Стали известны ответные меры России из-за действий Германии в отношении RT
Врач рассказала о требующей вызова врача боли в горле
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter