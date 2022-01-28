Посетительница зоопарка сбросила маленькую девочку в вольер к бурому медведю

В Ташкенте, Узбекистан, посетительница зоопарка сбросила маленькую девочку в вольер к кавказскому бурому медведю по кличке Зузу. Об этом сообщает Podrobno.uz.

По данным пресс-службы зоопарка, в пятницу 28 января в 12 часов дня молодая женщина на глазах у других посетителей взяла ребенка и перебросила ее через ограждение в вольер к медведю.

Когда упавшая с высоты пять метров девочка оказалась на территории Зузу, медведь спокойно подошел к ней, понюхал ее и отошел. Сотрудники зоопарка среагировали оперативно: они заманили медведя во внутреннее помещение в вольере и закрыли его там. Отмечается, что Зузу совсем не сопротивлялся.

Девочку обследовала медсестра — при первичном осмотре серьезных травм обнаружено не было, но на теле ребенка были ушибы. Представители зоопарка взяли на себя все расходы на лечение пострадавшей.

Полиция расследует обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в американском городе Нейплс, штат Флорида, убит редчайший малайский тигр, живший в зоопарке. Хищник набросился на сотрудника компании-подрядчика, занимавшейся уборкой туалетов. Предположительно, мужчина попытался покормить или погладить тигра, хотя ему было запрещено приближаться к животным.