Россия перенесет морские учения за пределы исключительной зоны Ирландии

Россия перенесет район учений Военно-морского флота (ВМФ), запланированных на 3-8 февраля, пишет РИА Новости со ссылкой на российское посольство в Ирландии. Тренировки пройдут за пределами исключительной зоны Ирландии.

Как отметил российский посол в Ирландии Юрий Филатов, район учений был изменен чтобы «не создавать помех нормальной работе ирландских рыболовов в традиционных районах промысла». Он уточнил, что занятия военных пройдут в полном соответствии с международным правом и не угрожают Ирландии.

Ранее ирландские рыбаки пригрозили сорвать учения ВМФ России в северо-восточной части Атлантического океана. Глава организации производителей рыбы юга и запада Ирландии Патрик Мерфи уточнил, что этот район очень важен для рыбаков.

Филатов планировал встретиться с ними и обсудить вопрос. Он обещал выслушать опасения представителей этой организации, также донести до них опасность их действий, которые они озвучили в своих пресс-релизах.