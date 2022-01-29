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Президент Хорватии осудил премьера страны за извинения перед украинцами

Президент Хорватии Миланович: премьер-министр Пленкович ведет себя как «украинский агент»
Андрей Пленкович

Андрей Пленкович. Фото: Pavlo Bahmut / globallookpress.com

Президент Хорватии Зоран Миланович осудил премьер-министра страны Андрея Пленковича после публичных извинений перед украинцами. Об этом сообщает государственное информационное агентство ХИНА.

По словам хорватского лидера, глава правительства повел себя как «украинский агент». Миланович подчеркнул, что не намерен отказываться от заявления об отзыве хорватских военных из сил НАТО в случае конфликта России и Украины и не планирует извиняться перед киевскими властями, как это сделал Пленкович.

Президент также отверг информацию о том, что он пророссийский политик. «На прошлой неделе я был проамериканским, когда призывал правительство принять подарок [от США] в виде 80 с чем-то [БМП] "Бредли". Видите, как это меняется от недели к неделе», — заключил президент.

Ранее президент Хорватии заявил, что страна отзовет своих военнослужащих из сил НАТО в регионе в случае конфликта между Москвой и Киевом. Он также подчеркнул, что Украина — это «одна из самых коррумпированных стран мира». В ответ на это премьер-министр страны Пленкович сказал, что позиция президента о возможных действиях в конфликте России и Украины не совпадает с позицией правительства страны. «Его заявление о коррупции в Украине — это не наша позиция, и я от имени правительства прошу прощения перед украинцами за такие несуразности», — извинился он.

Марина Совина
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