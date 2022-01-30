Морпехи применили артиллерию на учениях в Арктике

Экипажи артиллерийских установок морской пехоты Северного флота Военно-морского флота (ВМФ) России применили артиллерию на учениях в Арктике. Видео, демонстрирующее стрельбы морпехов, опубликовал телеканал «Звезда».

Морские пехотинцы использовали артиллерию для противодействия условному противнику на учениях в Печенегском районе Мурманской области. Удары наносили по мишеням, которые имитировали живую силу и технику.

Продвижение противника остановили огнем реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», артиллерийско-минометных установок «Нона-С» и самоходных гаубиц «Гвоздика».

Ранее стало известно о начале учений сил Северного флота с Арктической экспедиционной группировкой. Учения проводят под руководством командующего флотом адмирала Александра Моисеева.

В декабре источники в Минобороны России сообщили, что государственные испытания самоходной артиллерийской установки «Коалиция-СВ» могут завершить в 2022 году.