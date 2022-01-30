Призванный сменить кукурузники российский самолет взлетел первый раз

Состоялся первый полет российского легкого многоцелевого самолета «Байкал», заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Его слова передает ТАСС.

Первый раз «Байкал» взлетел с аэродрома в Екатеринбурге. Полет проходил на высоте 500 метров и длился около 25 минут. Летчик-испытатель 1-го класса Валентин Лаврентьев выполнил маневры на проверку устойчивости и управляемости самолета. «Полетное задание выполнено полностью. Системы самолета работали в штатном режиме», — сообщил после полета Лаврентьев.

В начале февраля «Байкал», который призван сменить знаменитый советский самолет Ан-2, прозванный кукурузником, покажут в Москве на Национальной выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2022.

Мантуров считает, что «Байкал» позволит оживить перевозки на местных воздушных линиях в регионах, решить проблемы с обеспечением транспортной доступности, прежде всего на Дальнем Востоке.

Работы над проектом «Байкала» начали в 2019 году. Серийный выпуск самолета планируют начать в 2024 году.

