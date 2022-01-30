Названы последствия заражения COVID-19 в день вакцинации

Главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, каким образом российская вакцина от коронавируса «Спутник V» действует на организм в случае заражения инфекции в одно время с прививкой. Об этом он сообщил в интервью «Известиям».

Альтштейн прокомментировал исследование ученых из Израиля, которые выяснили, что люди, заразившиеся COVID-19 в первый день вакцинации, все равно получают иммунную защиту. Он отметил, что препараты Pfizer и «Спутник V» обладают разным строением, однако единым механизмом действия.

Вирусолог назвал последствия заражения COVID-19 в день получения первой дозы прививки: по его словам, это не ухудшает выработку антител в организме. Действующим звеном в «Спутнике V» служит белок, закодированный в гене S-белка. Иммунная реакция после введения и российского, и зарубежного препарата формируется именно на него.

«Поэтому результаты, полученные на вакцине от Pfizer, можно перенести и на "Спутник V"», — отметил Альтштейн.

Ученый добавил, что если вирус проникает в организм человека до вакцинации, то он заражается. Однако воспаление развивается постепенно, поэтому за это время успевают сформироваться антитела. Это позволяет пациенту избежать тяжелого течения болезни.

«После прививки есть время, когда, казалось бы, еще нет защиты, но на самом деле она уже есть. В течение нескольких дней, когда развивается инфекция, параллельно развивается и иммунный ответ», — заключил эксперт.

С мнением Альтштейна согласился иммунолог, профессор-исследователь Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта Андрей Продеус. Однако заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов призвал россиян выждать нужный срок после вакцинации, за который выработаются антитела, и только после этого возвращаться к активной жизни.

Ранее сообщалось, что центр Гамалеи разработает защиту от новых мутаций COVID-19. Об этом заявил глава учреждения Александр Гинцбург.