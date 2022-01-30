Центр Гамалеи разработает защиту от новых мутаций COVID-19

Центр имени Гамалеи приготовился подать документы в Минздрав России для получения разрешений на проведение исследований новых платформ для вакцин против COVID-19. Об этом ТАСС рассказал глава центра Александр Гинцбург.

«Чтобы защититься от следующих возможных мутаций, мы готовим новые платформы, которые будут содержать антигенные варианты к нескольким вариантам коронавируса», — сказал он, добавив, что сейчас начинается подача документов на получение разращения для проведения испытаний.

Ранее руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств вуза, главный исследователь Елена Смолярчук раскрыла результаты испытания разработанной назальной вакцины от COVID-19. По ее словам, уже шесть добровольцев получили первую дозу назальной вакцины против коронавируса или плацебо в рамках начавшихся в среду, 26 января, клинических исследований на базе Сеченовского университета.