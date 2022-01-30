Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Центр Гамалеи разработает защиту от новых мутаций COVID-19

Глава центра Гамалеи Гинцбург: центр подаст документы для исследований новых вакцин
Александр Гинцбург

Александр Гинцбург. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Центр имени Гамалеи приготовился подать документы в Минздрав России для получения разрешений на проведение исследований новых платформ для вакцин против COVID-19. Об этом ТАСС рассказал глава центра Александр Гинцбург.

«Чтобы защититься от следующих возможных мутаций, мы готовим новые платформы, которые будут содержать антигенные варианты к нескольким вариантам коронавируса», — сказал он, добавив, что сейчас начинается подача документов на получение разращения для проведения испытаний.

Ранее руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств вуза, главный исследователь Елена Смолярчук раскрыла результаты испытания разработанной назальной вакцины от COVID-19. По ее словам, уже шесть добровольцев получили первую дозу назальной вакцины против коронавируса или плацебо в рамках начавшихся в среду, 26 января, клинических исследований на базе Сеченовского университета.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Премьер Канады покинул резиденцию на фоне протестов
Политолог рассказал о провокациях США «на все случаи жизни»
Главы МИД и Минобороны Британии отправятся в Москву
Россияне сравнили ступени и снег у Храма Христа Спасителя с зефиром и пряниками
Британия усилит военное присутствие в Европе для поддержки НАТО
Назван порядок действий при ДТП на парковке
Россиян призвали отключать мобильный интернет на ночь
Европу обвинили в натравливании Украины на Россию
Названы проявляющиеся на ногах симптомы высокого холестерина
Президент Хорватии обвинил Евросоюз в безответственном отношении к Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter