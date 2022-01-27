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Раскрыты результаты испытания назальной вакцины от COVID-19

Шесть добровольцев получили первую дозу назальной вакцины против коронавируса или плацебо

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств вуза, главный исследователь Елена Смолярчук в беседе с ТАСС раскрыла результаты испытания назальной вакцины от COVID-19.

По ее словам, уже шесть добровольцев получили первую дозу назальной вакцины против коронавируса или плацебо в рамках начавшихся в среду, 26 января, клинических исследований на базе Сеченовского университета.

«Все прошло замечательно, все чувствовали себя очень хорошо. Это безболезненно, это спрей в нос, никаких нежелательных реакций не зафиксировано», — сказала Смолярчук, отметив, что, поскольку вакцина двухкомпонентная, вторую дозу введут участникам через 21 день.

Однако о том, получил ли участник исследования плацебо или вакцину, он узнает спустя 90 дней после введения первой дозы.

Также специалист сообщила, что все добровольцы также получат сертификат участника исследования и QR-код на портале госуслуг. При этом у получивших плацебо код будет аннулирован.

26 января руководитель городского оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Анастасия Ракова сообщила, что в Москве началось исследование назальной вакцины от COVID-19. Она подчеркнула, что исследование будет проходить в Москве на базе университета имени Сеченова и двух городских поликлиник.

Марина Совина
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