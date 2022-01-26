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Власти Москвы объявили о начале исследования назальной вакцины от COVID-19

Заммэра Ракова заявила о начале исследования в Москве назальной вакцины от коронавируса

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

В Москве началось исследование назальной вакцины от COVID-19. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития, руководитель городского оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Анастасия Ракова, сообщает в среду, 26 января, ТАСС.

Ракова подчеркнула, что исследование будет проходить в Москве на базе университета имени Сеченова и двух городских поликлиник. Заммэра напомнила, что назальная вакцина — это тот же самый препарат «Спутник V».

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Он применяется только в другой форме: в виде спрея для носа, который также вводится два раза с промежутком в 21 день, указала Ракова.

Ракова рассчитывает, что в первых двух фазах исследования примут участие 400 добровольцев.

Она пояснила, что в Москве темпы вакцинации по-прежнему не адекватны ситуации. Она призвала жителей города активнее прививаться.

Ранее заммэра столицы рассказала, что в Москве 80 процентов выявленных случаев COVID-19 приходится на омикрон-штамм коронавируса.

Накануне Роспотребнадзор заявил об усилении проверок в ряде общественных мест столицы из-за ситуации с коронавирусом. В ведомстве уточнили, что контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических мер ужесточат в спортивных, выставочных и культурных комплексах, а также на объектах торговли и общепита.

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Анна Щербакова
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