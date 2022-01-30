Россиянка сравнила количество туристов в Доминикане со стихийным бедствием

Российская путешественница отдохнула в Доминиканской Республике в январе и сравнила количество туристов на курортах страны со стихийным бедствием. Ее впечатления от поездки опубликовал портал «Тонкости туризма».

Так, за путевку в пляжную страну на двоих женщина заплатила 193 тысячи рублей. В стоимость входили 10-дневное проживание в отеле с питанием по системе «все включено» и авиабилеты. «Раньше я часто отдыхала в Доминикане, это одна из моих любимых стран. Но то, что происходит в этом году, — это просто кошмар, — пожаловалась она на толпы людей. — Нас заселяли почти 2,5 часа! Очень много туристов».

По словам россиянки, ажиотажный спрос на курорты страны в январе связан с тем, что в Египте и Турции в настоящее время не сезон, а отпуск в Мексике обойдется отдыхающим значительно дороже, чем в Доминикане.

Туристка призналась, что, несмотря на отличные пляжи и прекрасную погоду, насладиться отдыхом она в полной мере не смогла. «Повсюду много людей. Кроме того, каждые десять минут к вам подходят торговцы сувенирами, что очень мешает», — возмутилась женщина.

Также путешественница пожалела, что отправилась на одну из экскурсий с прогулкой на катамаране. «Это было ужасно! Огромные толпы, очереди, очень много яхт и кораблей. Такого раньше я никогда не видела. Сейчас действительно стоит воздержаться от поездок, чтобы не тратить деньги и не портить впечатление», — заключила она.

Ранее эксперты туристической отрасли назвали россиянам оптимальную стоимость путевок в Доминикану в феврале. Так, стоимость размещения в отеле категории четыре звезды на десять ночей с вылетом в феврале составит 187 тысяч рублей для двух отдыхающих. Пятизвездочные гостиницы обойдутся туристам дороже.

