Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Питтсбург Пингвинз
Сегодня
21:00 (Мск)
Лос-Анджелес Кингз
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс
Сегодня
21:00 (Мск)
Сиэтл Кракен
НХЛ - регулярный чемпионат
Ланс
Сегодня
23:00 (Мск)
Монако
Кубок Франции|1/8 финала
Канада
Сегодня
23:05 (Мск)
США
ЧМ-2022 - Северная Америка|3-й раунд. 10-й тур
Мексика
Завтра
02:00 (Мск)
Коста-Рика
ЧМ-2022 - Северная Америка|3-й раунд. 10-й тур
Монреаль Канадиенс
Завтра
03:00 (Мск)
Коламбус Блю Джекетс
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

Девушка обвинила игрока «Манчестер Юнайтед» в насилии и показала следы побоев

Девушка форварда МЮ Мэйсона Гринвуда обвинила игрока в избиениях и показала фотографии

Фото: @hasrobson

Британская модель Гарриет Робсон, девушка форварда «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда, обвинила игрока в физическом насилии. Об этом она сообщила в Instagram.

Робсон выложила несколько фотографий со следами побоев: она показала рассеченную губу, а также несколько синяков и кровоподтеков на разных частях тела. «Для всех тех, кто хотел знать, что Гринвуд на самом деле делает со мной», — написала Робсон.

Кроме того, модель опубликовала несколько аудиозаписей. На них футболист грубо общается с девушкой на повышенных тонах.

20-летний Гринвуд является воспитанником «Манчестер Юнайтед». В нынешнем сезоне он провел в составе манкунианцев 24 матча во всех турнирах. В активе футболиста шесть голов и две результативные передачи.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Умер российский актер Леонид Куравлев
Лавров предупредил Запад о риске подорвать отношения с Россией
В Армении задержали угрожавшего взорвать посольства России и США мужчину
Россиянка влюбилась в «генерала НАТО» и лишилась миллиона рублей
Глава Bellator высказался о будущем Емельяненко
Москвичка умерла во время операции
Пенсионерка хотела сдать в аренду машино-место и лишилась миллионов рублей
В Германии предложили отправить миротворческую миссию ООН на восток Украины
Глава МИД Британии пообещала расширить санкции против России
Вассерман предрек непрерывный ледниковый период на Земле
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter