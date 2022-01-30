Девушка обвинила игрока «Манчестер Юнайтед» в насилии и показала следы побоев

Британская модель Гарриет Робсон, девушка форварда «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда, обвинила игрока в физическом насилии. Об этом она сообщила в Instagram.

Робсон выложила несколько фотографий со следами побоев: она показала рассеченную губу, а также несколько синяков и кровоподтеков на разных частях тела. «Для всех тех, кто хотел знать, что Гринвуд на самом деле делает со мной», — написала Робсон.

Кроме того, модель опубликовала несколько аудиозаписей. На них футболист грубо общается с девушкой на повышенных тонах.

20-летний Гринвуд является воспитанником «Манчестер Юнайтед». В нынешнем сезоне он провел в составе манкунианцев 24 матча во всех турнирах. В активе футболиста шесть голов и две результативные передачи.