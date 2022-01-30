Ирландия поприветствовала решение России перенести район учений ВМФ

Глава министерств иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Ковени поприветствовал решение Москвы перенести район учений в северо-восточной части Атлантического океана, об этом он написал в Twitter-аккаунте.

Как уточнил политик, он писал российскому коллеге Сергею Шойгу с просьбой пересмотреть решение о проведении военно-морских учений у побережья Ирландии. «Сегодня вечером я получил письмо, в котором подтверждалось, что российские учения будут перенесены за пределы исключительной экономической зоны Ирландии. Я приветствую этот ответ», — рассказал он.

Россия перенесла район учений, запланированных на 3-8 февраля. Как объяснил российский посол в Ирландии Юрий Филатов, план изменен чтобы «не создавать помех нормальной работе ирландских рыболовов в традиционных районах промысла». Тренировки военных пройдут в полном соответствии с международным правом и не угрожают Ирландии.

До этого ирландские рыбаки пригрозили сорвать учения России.