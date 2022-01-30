Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Совфеде оценили угрозы Британии российским олигархам

Сенатор Климов: Британия тоже проиграет, если решит изъять собственность олигархов из РФ

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Законность возможного решения Лондона об изъятии собственности у российских олигархов сомнительна и вызовет отток капиталов из страны. Так угрозы Великобритании оценил глава временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета России Андрей Климов. Его слова в воскресенье, 30 января, приводит РИА Новости.

Сенатор напомнил, что Владимир Путин еще несколько лет назад предупреждал отечественную элиту относительно рисков зарубежного размещения средств. «Не секрет, что многие из них вкладывались в "Лондонград". Они наивно доверились джентльменам-англосаксам», — отметил Климов.

Он также подчеркнул, что «сама Британия тоже проиграет, утратив репутацию надежной финансовой гавани».

Ранее 30 января министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон не исключает вероятность того, что собственность российских олигархов в Лондоне может быть конфискована в рамках ужесточения санкционного режима против России в случае обострения ситуации вокруг Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Медведев проиграл Надалю в финале Australian Open
В США пригрозили России санкционным «авансом»
Российская биатлонистка сдала положительный тест на коронавирус в Пекине
Канье Уэста заподозрили в распространении слухов о ВИЧ у возлюбленного Кардашьян
В Пентагоне заявили о поисках альтернативных вариантов поставок газа в Европу
Москвичка сравнила отделение почты со смешением современности и СССР
Найдено тело провалившегося под лед Невы ребенка
Россиянам рассказали о главных рисках при покупке квартиры
Умерла работавшая над созданием «Чебурашки» мультипликатор Майя Бузинова
В центре российского города устроили стрельбу и ранили мужчину
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter