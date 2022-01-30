В Совфеде оценили угрозы Британии российским олигархам

Законность возможного решения Лондона об изъятии собственности у российских олигархов сомнительна и вызовет отток капиталов из страны. Так угрозы Великобритании оценил глава временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета России Андрей Климов. Его слова в воскресенье, 30 января, приводит РИА Новости.

Сенатор напомнил, что Владимир Путин еще несколько лет назад предупреждал отечественную элиту относительно рисков зарубежного размещения средств. «Не секрет, что многие из них вкладывались в "Лондонград". Они наивно доверились джентльменам-англосаксам», — отметил Климов.

Он также подчеркнул, что «сама Британия тоже проиграет, утратив репутацию надежной финансовой гавани».

Ранее 30 января министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон не исключает вероятность того, что собственность российских олигархов в Лондоне может быть конфискована в рамках ужесточения санкционного режима против России в случае обострения ситуации вокруг Украины.