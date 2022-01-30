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Лавров заявил о возможности предательства со стороны США

Глава МИД РФ Лавров: США могут предать тех, с кем они дружили и сотрудничали

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров в эфире программы «Воскресное время» на Первом канале заявил о возможности предательства со стороны США. Его слова приводит ТАСС.

«Вашингтон в своих действиях на международной арене прагматичен, где-то утилитарен. Когда США что-то покажется отвечающим их интересам, они могут предать в известной степени тех, с кем дружили, сотрудничали и кто обеспечивал их позиции в разных регионах мира», — считает Лавров.

Он напомнил об экс-президенте Египта Хосни Мубараке и заявил, что «Вашингтон пальцем не пошевелил, когда его арестовали». Дипломат также упомянул Афганистан, отметив, что и там США руководствовались своими «эгоистичными интересами».

Ранее Лавров обратил внимание на то, что границы НАТО сдвигаются все восточнее, и предупредил Запад о риске подорвать таким образом отношения с Россией. По словам главы МИД, попытки Запада привлечь Украину в НАТО не укрепят безопасность Североатлантического альянса и станут нарушением официального политического обязательства, которое брали на себя президенты стран-членов альянса.

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Евгений Шульгин
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