Раскрыта причина повторного заражения COVID-19

Повторные заражения коронавирусом связаны с появлением его новых вариантов, раскрыл причину РИА Новости вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.

По словам эксперта, дельта-штамм сильнее выделяется инфицированными людьми, а омикрон еще хуже предотвращается вакцинами. Врач пояснил, что пришли новые варианты COVID-19, которые преодолевают вакцинный иммунитет, особенно у тех, кто прививался давно.

Вирусолог отметил, что омикрон-штаммом действительно можно заразиться повторно, однако уже отмечено, что болеют, во-первых, давно вакцинированные, а во-вторых, вакцинированные всего двумя инъекциями. «Но тяжелые случаи наблюдаются в подавляющей массе у невакцинированных людей», — заключил он.

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что риск повторно заразиться коронавирусом из-за распространения омикрон-штамма вырастает с 1-2 до 15-20 процентов.