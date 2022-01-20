В Роспотребнадзоре констатировали риск повторного заражения из-за омикрон-штамма

Риск повторно заразиться коронавирусом из-за распространения омикрон-штамма вырастает с 1-2 до 15-20 процентов. Это констатировала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, передает РИА Новости.

«Вероятность заразиться омикроном после того, как человек переболел другим вариантом [COVID-19], например дельтой, по данным специалистов ЮАР, составляет примерно 15-20 процентов, тогда как раньше вероятность повторного развития заболевания была менее 1-2 процента», — заявила специалист.

При этом она добавила, что пока рано судить, возможно ли повторно заразиться именно омикрон-штаммом. На данный момент таких сообщений не поступало, наблюдений также еще мало.

Пшеничная рассказала, что у части пациентов повторное заболевание происходит бессимптомно, у кого-то проявляется только насморк. В отдельных случаях наблюдаются более выраженные симптомы: слабость, боли в мышцах и суставах, сухой кашель и першение.

По словам эксперта, клиническая картина повторного заражения COVID-19 напоминает ОРВИ или грипп. «Более яркая симптоматика обычно отмечается у тех, кто давно переболел или давно вакцинировался, так как иммунная память ослабевает со временем», — пояснила эпидемиолог.

Чтобы не заразиться коронавирусом повторно, следует вакцинироваться, носить маску, соблюдать социальную дистанцию в общественных местах и следить за гигиеной рук, отметила Пшеничная.