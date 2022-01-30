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На Украине заявили о подготовке в стране массовых беспорядков

Полиция Украины сообщила о задержании группы лиц, готовивших массовые беспорядки в стране
Архивное фото

Архивное фото. Кадр: Национальная полиция Украины / YouTube

Полиция Украины задержала группу лиц, которые, как утверждается, готовили массовые беспорядки в стране. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Какая-либо дополнительная информация об организаторах волнений не раскрывается. На 31 января анонсирован брифинг с участием министра внутренних дел и главы Нацполиции, в ходе которого будут раскрыты детали дела.

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В ноябре 2021 года руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что перед «вторжением» Россия якобы планирует провести на Украине серию психологических операций с целью дестабилизировать ситуацию. «Они хотят разжечь беспорядки посредством протестов и митингов, которые показывают, что люди против правительства. Они хотят сделать обстановку внутри страны все более опасной и тяжелой и создать ситуацию, при которой мы должны сменить правительство», — заявил он.

До этого депутат Верховной Рады Олег Волошин заявил, что на Украине существует большое количество радикалов, которые готовы спровоцировать конфликт с властью, ведущий к массовым беспорядкам и хаосу. Парламентарий пояснил, что власти сами усугубляют ситуацию. С ним согласился источник в украинском МВД, который отметил, что президент Украины Владимир Зеленский пока не рискует вводить меры против националистов.

Марина Совина
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