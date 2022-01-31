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Соперник Макгрегора дебютировал в профессиональных боях на подушках

Бывший боец UFC и оппонент Конора Макгрегора Маркус Бримэдж подрался на подушках

Кадр: @FightPFC

Американский боец смешанного стиля (MMA) Маркус Бримэдж дебютировал в новом виде единоборств — профессиональных поединках на подушках. Об этом сообщает The Mirror.

36-летний американец, который в прошлом был оппонентом Конора Макгрегора в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), провел поединок под эгидой Pillow Fighting Championship (PFC). Еще одним участником ивента также стал экс-боец UFC Маркус Перез. Поединки прошли в один день, выявив победителя турнира по итогам вечера.

Несмотря на победы на ранних этапах, ни Перес, ни Бримэдж не завладели финальным призом в пять тысяч долларов. Его обладателем стал другой боец MMA — Холли Тильман.

В апреле 2013 года Макгрегор нанес Бримэджу первое поражение в UFC. Для ирландца это стало дебютным выступлением в рамках промоушена.

Николай Костюков
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