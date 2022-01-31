Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
ПСЖ
Сегодня
23:15 (Мск)
Ницца
Кубок Франции|1/8 финала
Коламбус Блю Джекетс
Завтра
03:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Оттава Сенаторз
Завтра
03:30 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Чикаго Блэкхоукс
Завтра
03:30 (Мск)
Ванкувер Кэнакс
НХЛ - регулярный чемпионат
Детройт Ред Уингз
Завтра
03:30 (Мск)
Анахайм Дакс
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

Черчесов заявил о готовности помочь сборной России перед матчем с Польшей

Станислав Черчесов: готов дать совет тренерам сборной России перед игрой с Польшей

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов признался, что готов проконсультировать нынешний тренерский штаб национальной команды перед матчем против Польши. Об этом сообщает «Матч ТВ».

58-летний специалист отметил, что знаком с возможностями нового наставника польской команды Чеслава Михневича. «Готов ли я дать совет сборной? Да мы сборной помогаем. У нее может быть другой тренер, но это все равно сборная. Никаких проблем», — подчеркнул Черчесов.

Черчесов тренировал «Легию» после работы в клубе Михневича и признался, что посмотрел немало матчей своего предшественника. Он также вспомнил, что и его тогдашние подопечные встречались на поле командой под руководством Михневича.

Черчесов возглавляет венгерский «Ференцварош». Летом специалист покинул пост главного тренера сборной России. Под его руководством команда не сумела выйти из группы на чемпионате Европы.

24 марта сборная России проведет стыковой матч чемпионата мира-2022 против Польши.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Байден заявил о готовности ко всем вариантам развития ситуации вокруг Украины
Белоруссия объяснила учения с Россией
В Минобороны ответили на заявление Эстонии о нарушении воздушного пространства
Созданы невидимые QR-коды
В СПЧ назвали группы заключенных для перевода из тюрем на принудительные работы
Поселившиеся в самолетах насекомые сорвали несколько вылетов
Хозяйка салона красоты раскрыла способ сохранить укладку волос на неделю
На Украине призвали Россию встретиться и поговорить вместо «запугивания народа»
Российский полицейский пойдет под суд за свадьбу в локдаун и хищение тушенки
Черчесов заявил о готовности помочь сборной России перед матчем с Польшей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter