Черчесов заявил о готовности помочь сборной России перед матчем с Польшей

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов признался, что готов проконсультировать нынешний тренерский штаб национальной команды перед матчем против Польши. Об этом сообщает «Матч ТВ».

58-летний специалист отметил, что знаком с возможностями нового наставника польской команды Чеслава Михневича. «Готов ли я дать совет сборной? Да мы сборной помогаем. У нее может быть другой тренер, но это все равно сборная. Никаких проблем», — подчеркнул Черчесов.

Черчесов тренировал «Легию» после работы в клубе Михневича и признался, что посмотрел немало матчей своего предшественника. Он также вспомнил, что и его тогдашние подопечные встречались на поле командой под руководством Михневича.

Черчесов возглавляет венгерский «Ференцварош». Летом специалист покинул пост главного тренера сборной России. Под его руководством команда не сумела выйти из группы на чемпионате Европы.

24 марта сборная России проведет стыковой матч чемпионата мира-2022 против Польши.