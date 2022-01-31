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В аэропортах Москвы задержаны и отменены почти 50 рейсов

«Яндекс.Расписание»: в аэропортах Москвы отменили или задержали почти 50 рейсов

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Почти 50 рейсов отменены или задержаны в связи с погодными условиями в аэропортах Москвы. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Расписания».

Так, из-за сильного снегопада в Шереметьево откладываются пять вылетов, отменены 27. Во Внуково задержаны девять рейсов, в Домодедово отложены 11 вылетов и еще четыре отменены. Данных об изменениях в расписании в Жуковском нет.

30 января сообщалось, что в столичных аэропортах по неустановленным причинам были задержаны или отменены около 30 рейсов.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предсказал приход нового снежного циклона «Надя», который принесет в Москву большое количество осадков. По его словам, в столице выпадет до 25 процентов месячной нормы осадков за два дня, а на улицах появятся полуметровые сугробы (50-52 сантиметра).

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Мария Гейн
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