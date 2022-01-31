В МВД раскритиковали российские процессоры

Руководство МВД недовольно работой серверов на российских процессорах «Эльбрус» компании МЦСТ. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Там указали, что при эксплуатации российских чипов тормозится цифровизация ведомства. В частности, одной из жалоб стало то, что серверы на процессоре «Эльбрус 8С» не поддерживают загрузку операционной системы с носителей информации, «что не позволяет обеспечить достаточный уровень отказоустойчивости программно-аппаратных комплексов».

Представитель МЦСТ Константин Трушкин заявил изданию, что компания знает о существующих проблемах, ведет работу по улучшению показателей систем и планирует устранить недостатки в ближайших обновлениях. Также стало известно, что уже в первом квартале 2022 года начнутся поставки нового, более мощного «Эльбруса 16С».

Ранее гендиректор МЦСТ Александр Ким пришел к выводу, что предложенные правительством поправки в законопроект об импортозамещении в области радиоэлектронной продукции противоречат Доктрине информационной безопасности и Стратегии развития электронной промышленности до 2030 года. Он предупредил, что реализация балльной системы от Минпромторга в нынешнем варианте приведет к ухудшению ситуации.

Даже после 2024 года использование процессора российского производства и монтаж материнских плат в России окажутся ненужными для попадания в реестр отечественной продукции. Такое обстоятельство резко понизит спрос на чипы МЦСТ и других российских поставщиков, что, в свою очередь, сделает невостребованными складские запасы процессоров и комплектующих к ним.

17 декабря сообщалось, что крупнейшие российские заказчики серверного оборудования протестировали вычислительную технику на отечественных процессорах и остались недовольны ее возможностями. По их мнению, представленные образцы оказались непригодны к использованию из-за слишком низкой производительности, высокого энергопотребления и неконкурентной цены. Работать с российскими серверами компании согласились только в случае, если те будут справляться с задачами и сравнятся по цене с зарубежными аналогами.