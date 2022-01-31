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Гарик Харламов раскрыл подробности недавней болезни

Комик Гарик Харламов рассказал о перенесенном недавно свином гриппе

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Резидент Comedy Club Гарик Харламов раскрыл подробности перенесенной недавно болезни. В YouTube-подкасте DASH с ведущей Дашей Исаевой он рассказал, что болел свиным гриппом.

«У меня вообще все в жизни достаточно удивительно происходит, потому что я иду как-то всегда против течения. В те дни, когда все заболевают омикроном, к сожалению, мне выпала честь переболеть свиным гриппом», — рассказал Харламов. По словам юмориста, болезнь протекала тяжело: температура поднималась до 39,9 градуса.

«Когда я перестал понимать, где я и что, приехала бригада скорой помощи, меня госпитализировали на какое-то время, взяли анализы, естественно, на ковид, потому что непонятно, в какую палату меня должны были положить. И сутки я пролежал в приемной, просто ходили мимо люди, я просто лежал посередине, и потом пришли анализы», — поделился комик. Он отметил, что заразился вирусом в Сочи, где проводил корпоратив.

Ранее Харламов рассказал, что заболел в новогодние праздники. «Неожиданно выяснилось, что помимо ковида на планете остались ангина и грипп. Поэтому год для меня начался не очень», — написал он. При этом Харламов не уточнял свой диагноз.

Асель Минбаева
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