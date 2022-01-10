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Харламов рассказал о перенесенной в новогодние праздники болезни

Комик Харламов заявил, что заболел в новогодние праздники ангиной и гриппом

Фото: @garikkharlamov

Резидент Comedy Club Гарик Харламов в своем Instagram заявил, что заболел в новогодние праздники, и назвал диагноз. Юморист также объяснил, что из-за болезни не публиковал видео с собой.

«Неожиданно выяснилось, что помимо ковида на планете остались ангина и грипп. Поэтому год для меня начался не очень», — написал Харламов. Спустя несколько часов комик также опубликовал ролик, в котором с распухшим из-за насморка носом пожаловался на болезнь.

Юморист отметил, что сейчас у него температура 37,7, поэтому он чувствует себя разбитым. Также он признался, что ему очень скучно. «Смотришь телек, YouTube, потом вырубаешься, потом потеешь, потом опять вырубаешься. Короче говоря, не самое лучшее времяпрепровождение», — рассказал в новом видео Харламов.

Ранее стало известно, что резидента Comedy Club 43-летнего Тимура Батрутдинова госпитализировали с коронавирусом в Москве. Сообщалось, что он заболел 9 декабря. У него наблюдались симптомы, характерные для ОРВИ: кашель и слабость.

24 декабря журналисты выяснили, что степень поражения легких у Батрудинова снизилась, и комику стало лучше. Однако очаги поражения в верхней части легких немного увеличились, из-за чего показатель насыщения крови кислородом упал. Из-за такой картины юмористу, по данным СМИ, назначили гормональную терапию.

Дарья Кучерявых
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