Резидента Comedy Club 43-летнего Тимура Батрутдинова госпитализировали с коронавирусом в Москве. О болезни комика сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, Батрутдинов заболел 9 декабря. У него наблюдались симптомы, характерные для ОРВИ: кашель и слабость. Состояние комика ухудшилось, поэтому врачи решили переместить его в стационар.

В больнице у резидента Comedy Club выявили 25-50 процентов поражения легких. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести.

В 2020 году Батрутдинов сделал публикацию в Instagram по поводу того, что коронавирус якобы имеет масонский след. По словам комика, эту «штуку в стиле Дэна Брауна», автора книги «Код Да Винчи», не стоит воспринимать всерьез. Он подчеркнул, что считает это «конспирологической хренотенью» и в конце публикации дал людям реальные советы по профилактике заражения коронавирусом.

С 2005 года Батрутдинов участвует в телепроекте Comedy Club на телеканале ТНТ, где выступает в дуэте с Гариком Харламовым. В 2013 году — участник шоу «ХБ». Батрутдинов был главным героем шоу «Холостяк».

