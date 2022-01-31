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Гоша Куценко восхитился украинским городом

Актер Гоша Куценко: мой вкус был воспитан на архитектуре украинского города Львова

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Российский актер Гоша Куценко высказался об облике Львова, восхитившись его архитектурой. Своим мнением об украинском городе артист поделился с изданием «Москвич Mag».

Актер рассказал, что родился в Запорожье, известном своими длинными и широкими проспектами. Однако семья Куценко переехала во Львов, где он вырос. Облик города повлиял на вкус актера.

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«Абсолютно европейский город. Красивый с узкими улочками и каменной, далеко не московской, многовековой плиткой. И вкус мой воспитан был именно на католической архитектурной культуре, которая преобладала там», — пояснил Куценко.

После службы в армии актер переехал в Москву, куда его отца перевели по работе. Семье предложили расположиться на Тверской улице в бывшей квартире одного из основателей Московского Художественного театра (МХАТ) Владимира Немировича-Данченко. «Но она была не очень большая в отличие от нашей львовской, красивой и возле парка», — отметил Куценко.

В июле 2021 года о жизни в легендарной квартире рассказала народная артистка России Алена Яковлева. С 2000 года актриса владеет в Дегтярном переулке квартирой, где раньше проживал знаменитый врач-психиатр Петр Кащенко.

Нина Ташевская
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