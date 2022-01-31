Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Cтало известно место похорон режиссера Виктора Мережко

Кинематографист Виктор Мережко будет похоронен рядом с женой на Троекуровском кладбище

Фото: Globallookpress.com

Советский и российский актер и режиссер Виктор Мережко будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом в беседе с KP.RU сообщила дочь кинематографиста Мария.

Она заявила, что отца похоронят рядом с его супругой и ее матерью Тамарой Мережко, которая умерла 24 года назад.

О кончине Виктора Мережко стало известно 30 января. Он скончался от осложнений коронавируса на 85-м году жизни. Постановщик заболел в декабре и плохо переносил заболевание. В январе, после результатов КТ, Мережко положили в реанимацию.

Виктор Мережко родился 28 июля 1937 в поселке Южный Ростовской области. В 1968 году он окончил ВГИК. По его сценариям были сняты такие фильмы, как «Полеты во сне и наяву», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Трясина», «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Уходя — уходи», «Родня» и «Курочка-ряба», а также сериалы «Провинциалы» и «Сонька — Золотая Ручка». В 2014-м Мережко был награжден почетным званием «Народный артист Российской Федерации».

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Сергей Равин
Обсудить
Последние новости
Глава ЛНР рассказал об обученных ЦРУ украинских партизанах
Российский фондовый рынок открылся ростом
Названы основные недостатки дешевых смартфонов
Cтало известно место похорон режиссера Виктора Мережко
Невеста отказалась выходить замуж в день свадьбы из-за поведения жениха
Биолог объяснила эффективность жаропонижающих при омикроне
Черчесов одержал первую победу с новой командой
Социалисты одержали победу на досрочных выборах в Португалии
Раскрыты подробности завещания Леонида Куравлева
Израиль признал тесты одной российской лаборатории для въезда в страну
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter