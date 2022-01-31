Cтало известно место похорон режиссера Виктора Мережко

Советский и российский актер и режиссер Виктор Мережко будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом в беседе с KP.RU сообщила дочь кинематографиста Мария.

Она заявила, что отца похоронят рядом с его супругой и ее матерью Тамарой Мережко, которая умерла 24 года назад.

О кончине Виктора Мережко стало известно 30 января. Он скончался от осложнений коронавируса на 85-м году жизни. Постановщик заболел в декабре и плохо переносил заболевание. В январе, после результатов КТ, Мережко положили в реанимацию.

Виктор Мережко родился 28 июля 1937 в поселке Южный Ростовской области. В 1968 году он окончил ВГИК. По его сценариям были сняты такие фильмы, как «Полеты во сне и наяву», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Трясина», «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Уходя — уходи», «Родня» и «Курочка-ряба», а также сериалы «Провинциалы» и «Сонька — Золотая Ручка». В 2014-м Мережко был награжден почетным званием «Народный артист Российской Федерации».

