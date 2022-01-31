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МИД Британии назвал сроки утверждения санкций против России

Глава МИД Британии Трасс: новый режим санкций против России будет утвержден к 10 февраля
Лиз Трасс

Лиз Трасс. Фото: Reuters

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс назвала сроки утверждения нового режима санкций против России. По ее словам, он будет утвержден парламентом и готов к применению к 10 февраля. Об этом сообщает ТАСС.

Трасс добавила, что после этого «сможет применять широкий спектр санкций, целью которых может стать любой, кто оказывает стратегическую или экономическую поддержку» России. «Спрятаться будет негде», — сказала она.

До этого Трасс заявляла, что представит расширенный пакет санкций против России из-за ситуации вокруг Украины. По ее словам, меры будут касаться части компаний и некоторых российских олигархов. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров анонсировал визит Трасс в Россию для переговоров.

Марина Совина
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