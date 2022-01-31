В Кремле оценили угрозы Британии о санкциях против российских олигархов

В Кремле оценивают как очень тревожные угрозы МИД Великобритании о возможности конфискации имущества российских олигархов в качестве одной из мер по ужесточению санкций против Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Это очень тревожное заявление из Лондона. Я думаю, они тревожные не только для нас, для наших компаний», — отметил официальный представитель Кремля.

Он добавил, что и в целом «англосаксы изрядно накачивают напряженность на европейском континенте». В связи с этим Песков призвал представителей стран Европы задуматься и осознать, что подобная политика только вредит региону.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что представит расширенный пакет санкций против России, касающихся любой компании или частного лица, «к которым есть интерес в Кремле». Лондон также включит в списки российских олигархов, «причастных к поддержке режима», отметила она. Таким образом, отечественным олигархам может грозить конфискация собственности.

При этом в Госдуме посчитали, что анонсированные Лондоном меры никак не повлияют на жизнь простых россиян. В то же время в Совфеде отметили, что Британия на данный момент переходит черту ненависти по отношению к России.