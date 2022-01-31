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В Совфеде оценили возможность новых санкций Великобритании против России

Сенатор Цеков: Британия стала сосредотачиваться на борьбе с РФ после выхода из Евросоюза

Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков заявил, что Великобритания стала сосредотачиваться на борьбе с Россией после того, как вышла из Евросоюза. Она не только поддерживает введение санкций, но и инициирует свои ограничения, заявил сенатор в разговоре с RT.

«Вот это настоящая Великобритания. Они своими действиями пытаются пойти дальше США, и, конечно, особо возмущает и удивляет их заявление о том, что они допускают даже конфискацию имущества тех граждан России, которые либо проживают, либо имеют имущество в Великобритании», — оценил возможность санкций Цеков.

По его словам, Британия на данный момент переходит черту ненависти по отношению к России. Все политики, пытающиеся как-то себя заявить, проявляют себя, разрабатывая различные санкции против нашей страны, добавил сенатор. «Я скажу, как я воспринимаю это: с иронией. Смотришь на них и понимаешь, что вообще общество не вполне здоровое», — заключил Цеков.

Ранее The Times со ссылкой на источник в правительстве сообщила, что новые санкции Великобритании могут затронуть активы российских компаний. По данным издания, пакет ограничительных мер против Москвы может быть представлен уже 31 января.

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Юлия Ямпольская
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