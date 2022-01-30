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В Госдуме оценили возможные последствия анонсированных Британией санкций

Депутат Госдумы Новиков: анонсированные Британией санкции не повлияют на жизнь россиян

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Новые санкции, которые были анонсированы Британией в отношении России, никак не повлияют на жизнь простых граждан. Таким образом оценил возможные последствия ограничений для страны первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Его комментарий приводит «Газета.Ru».

«В Лондоне созрело убеждение, что наступает период для очередных антироссийских санкций (...) Не похоже, что санкции, которые сейчас пытаются анонсировать, будут отражаться на жизни простых россиян», — сказал Новиков.

Политик также напомнил, что Лондон периодически говорит о новых санкциях, которые будут вводиться против Москвы, однако ни к каким серьезным последствиям эти слова так и не привели. Новиков заявил, что простые россияне почувствуют «болезненные» последствия от ограничений, только если Британия захочет радикальных мер. Например, отключения страны от SWIFT или остановки газопровода «Северный поток-2».

При этом общая тенденция такова, что большая часть европейских стран в последнее время старается перейти с жесткой риторики на «мягкое урегулирование конфликта, связанного с Украиной».

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что представит расширенный пакет санкций против России, касающихся любой компании или частного лица, «к которым есть интерес в Кремле». Лондон также включит в списки российских олигархов, «причастных к поддержке режима», отметила она. Таким образом, отечественным олигархам может грозить конфискация собственности.

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Варвара Кошечкина
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