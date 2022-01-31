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Двух бывших полицейских посадили за убийство пенсионера МВД России из-за долга

В Петербурге суд приговорил к 13 и 14 годам экс-полицейских, задушивших пенсионера МВД

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге суд вынес приговор двоим местным жителям, служившим в полиции, которых признали виновными в убийстве пенсионера МВД. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель регионального управления Следственного комитета России Сергей Капитонов.

Экс-полицейских посадили на 13 и 14 лет в колонию строгого режима.

Следствием и судом установлено, что бывшие полицейские решили расправиться со знакомым, чтобы не возвращать ему долг в 1,2 миллиона рублей. Им оказался пенсионер МВД 1967 года рождения. Сообщники заманили его вечером 12 мая 2020 года в автомобиль, припаркованный у дома в Красносельском районе Петербурга. Там жертву задушили, вывезли тело и спрятали в заброшенном гараже в городе Колпино.

В ходе следствия один из обвиняемых признался в совершении преступления и показал место сокрытия убитого.

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Любовь Ширижик
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