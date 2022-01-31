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Путешественникам назвали лучшее место в самолете для длительных перелетов

Глава турфирмы назвала лучшими местами в самолете кресла в пяти рядах от туалетных комнат

Фото: Pixabay

Глава турфирмы Women's Travel Group Филлис Столлер (Phyllis Stoller) назвала часто путешествующим пассажирам лучшее место в самолете для длительных перелетов. Об этом пишет USA Today.

Специалист рассказала, что во время поездок старается бронировать места у прохода примерно в пяти рядах от туалетных комнат. Она отметила, что это позволяет ей пользоваться туалетами тогда, кода они пустые, и избегать очередей.

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«Вы можете следить за очередью, сидя в своем кресле, но когда очередь исчезнет, вы можете вскочить первым, и, поскольку вы сидите близко к туалету, маловероятно, что кто-то другой встанет перед вами, — пояснила Столлер. — Кроме того, вы сидите достаточно далеко от туалетных комнат, и другие пассажиры, находящиеся в очереди, не будут стоять рядом с вами».

Ранее в декабре бывшая стюардесса американских авиалиний Кэт Камалани рассказала, почему некоторые пассажиры заказывают определенные напитки на борту. По ее словам, любители имбирного эля чаще всего просят его из страха, что их может стошнить на попутчиков во время полета.

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Валентина Процкова
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