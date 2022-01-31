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Двоих заключенных «Полярной Совы» осудят за пытки и убийство

В ЯНАО осудят заключенных, которые пытали сокамерников и убили одного из них

Фото: Павел Лисицын / Коммерсантъ

Двоих заключенных, которые пытали сокамерников и убили одного из них в ИК-18, более известной как «Полярная Сова», будут судить присяжные. Об этом в понедельник, 31 января, сообщает Ura.ru.

По данным издания, на данный момент судебное следствие еще продолжается. Дело будет рассматриваться с участием присяжных заседателей. Сейчас допрашиваются потерпевшие и свидетели. Прокуратура полагает, что рассмотрение дела займет приблизительно месяц.

Ранее сообщалось, что в российской колонии «Полярная Сова», предназначенной для пожизненно осужденных, запретили длительные свидания из-за пандемии COVID-19. Краткосрочные свидания по-прежнему разрешены, но с дополнительными условиями.

На входе у посетителей проверяют наличие ковид-сертификата и теста ПЦР и измеряют температуру. В помещениях со стеклянной перегородкой обе стороны должны присутствовать в масках и перчатках. Если кто-то их снимет — свидание будет прервано.

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Леонид Микуляк
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