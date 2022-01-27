В российской колонии запретили длительные свидания из-за пандемии

В российский колонии «Полярная Сова», предназначенной для пожизненно осужденных, запретили длительные свидания из-за пандемии COVID-19. Аналогичные меры приняты и в колонии строгого режима «Белый медведь», в которую попадат впервые осужденные мужчины. Об этом в четверг, 27 января, сообщает Znak.

По данным издания, такие меры приняты из-за роста количества больных в Ямало-Ненецком автономном округе и в связи с постановлением губернатора о продлении режима повышенной готовности в округе.

Уточняется, что краткосрочные свидания по-прежнему разрешены, пусть и с дополнительными условиями. Так, на входе у посетителей будут проверять наличие ковид-сертификата и теста ПЦР и измерять температуру. В помещениях со стеклянной перегородкой обе стороны должны будут присутствовать в масках и перчатках. Если кто-то их снимет — свидание будет прервано.

В «Полярной Сове» содержатся наиболее опасные преступники. Там содержится бывший киллер банды «Тверские волки» Александр Агеев, который признался в убийстве певца Михаила Круга. Уже будучи в колонии, Агеев убил двоих сокамерников.

В «Сове» содержится и милиционер-убийца Денис Евсюков, который летом 2021 года отсудил у государства через Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) компенсацию за то, что его определили в колонию, находящуюся слишком далеко от места жительства родителей. Им приходится преодолевать свыше 3,3 тысяч километров.