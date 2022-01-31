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Анастасия Волочкова рассталась с объявленным в розыск возлюбленным

Балерина Анастасия Волочкова объявила о расставании с Сергеем Кузнецовым

Фото: @volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова рассталась с возлюбленным Сергеем Кузнецовым. О разрыве она объявила в своем Instagram-аккаунте.

«Лицемерие и предательство — это очень некрасивые качества человека. Я тяжелее всего переживаю разочарование в людях, которым верила и открывала душу», — написала артистка.

В ответ на комментарий певицы Славы Волочкова отметила, что «случилось то, чего следовало ожидать». Она добавила, что считает низостью желание мужчины пиариться за чужой счет. Других подробностей о расставании она не привела.

Ранее стало известно, что новый возлюбленный балерины Анастасии Волочковой Сергей Кузнецов объявлен в розыск за террористический акт на Украине. В ходе программы «Пусть говорят» мужчина признался, что участвовал в организации митингов.

Позднее балерина вступилась за Кузнецова. «Послушайте, на любого человека можно наковырять любой грязи. Никто не безгрешен. Я тоже в жизни совершала много нелепостей. И что? Я не скрываю этого», — написала Волочкова.

Известно, что она познакомилась с Кузнецовым на съемках шоу «Давай поженимся!» Вскоре после начала отношений пара вместе отправилась на Мальдивы.

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Евгений Шульгин
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