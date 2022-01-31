Европа исчерпала почти все запасы закачанного летом газа

Подземные хранилища газа (ПХГ) Европы заполнены на 39 процентов. По состоянию на 29 января, было отобрано почти все топливо, закачанное в летний сезон, — больше 80 процентов, сообщил «Газпром» в своем Telegram-канале.

По данным Gas Infrastructure Europe, объем активного газа на указанный день почти на треть меньше прошлогоднего уровня. Запасы в газовых хранилищах Германии и Франции исчерпаны на 63 и 64 процента соответственно.

В область рекордных минимумов уровень запасов в ПХГ Европы перешел с 11 января. К 29 января объемы на 2,7 миллиарда кубометров ниже, чем самый низкий показатель на эту дату.

На минимальных уровнях и запасы в ПХГ Украины: на 29 января заполненность снизилась до 11,5 миллиарда кубометров, что на 46,1 процента ниже, чем годом ранее, и на 3,8 миллиарда кубометров меньше, чем к началу закачки в апреле 2021-го.

К 25 января европейские ПХГ лишились трех четвертей закачанного летом топлива. При этом на фоне попыток региона найти замену слишком дорогому газу из России исторический рекорд бьют поставки сжиженного природного газа. По данным СМИ, Европа также ищет новых партнеров на случай, если импорт из России будет снижен из-за геополитического кризиса.

