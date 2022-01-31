Sony купила разработчика Halo и Destiny за миллиарды долларов

Японская Sony, производитель игровых приставок PlayStation, купила американскую студию Bungie — разработчика ставших культовыми серий игр Halo и Destiny — за 3,6 миллиарда долларов. Об этом сообщается на сайте студии.

В свою очередь японская корпорация заверила, что разработчики останутся независимыми, сохранят возможность издаваться на разных игровых платформах и «будут пользоваться свободой творчества». «Их послужной список в разработке чрезвычайно успешных франшиз в жанре научно-фантастических шутеров будет в значительной степени дополнять собственное портфолио SIE», — добавили там.

Ранее компания Microsoft анонсировала покупку студии Activision Blizzard. По информации источников, будущая сделка оценивается в 68,7 миллиарда долларов. Представитель корпорации отметил, что пока сделка не будет закрыта, Activision Blizzard и Microsoft Gaming продолжат работать независимо друг от друга.