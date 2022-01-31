Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Sony купила разработчика Halo и Destiny за миллиарды долларов

Sony купила студию Bungie за $3,6 млрд, разработавшую серии игр Halo и Destiny

Фото: Toru Hanai / Reuters

Японская Sony, производитель игровых приставок PlayStation, купила американскую студию Bungie — разработчика ставших культовыми серий игр Halo и Destiny — за 3,6 миллиарда долларов. Об этом сообщается на сайте студии.

В свою очередь японская корпорация заверила, что разработчики останутся независимыми, сохранят возможность издаваться на разных игровых платформах и «будут пользоваться свободой творчества». «Их послужной список в разработке чрезвычайно успешных франшиз в жанре научно-фантастических шутеров будет в значительной степени дополнять собственное портфолио SIE», — добавили там.

Ранее компания Microsoft анонсировала покупку студии Activision Blizzard. По информации источников, будущая сделка оценивается в 68,7 миллиарда долларов. Представитель корпорации отметил, что пока сделка не будет закрыта, Activision Blizzard и Microsoft Gaming продолжат работать независимо друг от друга.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
ЕС пообещал России масштабные санкции в случае агрессии в отношении Украины
В Белом доме назвали дату предстоящих переговоров Блинкена и Лаврова
Названы сохраняющиеся после выздоровления симптомы омикрон-штамма
Гинцбург заявил о необходимости вакцинации детей от COVID-19
Sony купила разработчика Halo и Destiny за миллиарды долларов
Латвия направит на Украину военных инструкторов
Раскрыты детали предстоящих переговоров Путина с Джонсоном
Бывший боец UFC раскрыл особенность Eagle FC Нурмагомедова
Иммунолог раскрыл сроки глобальной стабилизации ситуации с COVID-19
Зеленский отказался ехать на открытие Олимпиады в Пекине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter