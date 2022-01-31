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Высокоточная «Хризантема-С» прикроет границу с Украиной

«Известия»: подразделения ЮВО начали перевооружение на комплексы «Хризантема-С»

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Российские военные получили самоходные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Хризантема-С». Комплексы поступают в артиллерийскую бригаду 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа с конца прошлого года. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны России.

В публикации отмечается, что 8-я гвардейская общевойсковая армия отвечает за оборону России на юго-западном стратегическом направлении, а также прикрывает границу с Украиной. Соединение обеспечивает оборону Ростовской области, Кавказа и Крыма.

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Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин отметил, что «Хризантема-С» является одной из самых мощных систем в своем классе. В свою очередь, военный эксперт Алексей Хлопотов заявил, что высокоскоростные ракеты комплекса позволяют поражать вертолеты и низколетящие штурмовики.

Комплекс получил радиолокационный прицел и ракеты с головками самонаведения. Это дает возможность вести огонь в любое время суток и в любых погодных условиях. Пусковая установка несет два контейнера с ракетами. «Хризантема-С» позволяет фиксировать прицел на двух объектах одновременно.

В декабре 2021 года украинское предприятие «Луч» сообщило о подготовке к испытаниям самоходного ПТРК «Штурм-СМ». В основе машины лежит советский комплекс «Штурм-С».

В ноябре источники «Известий» сообщили, что подразделения 2-й Таманской мотострелковой дивизии получат ПТРК «Хризантема-С».

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Даниил Иринин
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