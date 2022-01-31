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Названо условие для правильного обновления Windows

Microsoft: для обновления Windows нужно держать компьютер включенным до восьми часов

Фото: Unsplash

Для корректного обновления компьютер на Windows должен быть подключенным к сети около восьми часов. Об этом сообщается на сайте корпорации.

По словам специалиста компании Дэвида Гайера (David Guyer), основной проблемой для доставки обновлений на компьютер является отсутствие сетевого подключения. Менеджер Microsoft объяснил, что для обновления Windows часто может потребоваться несколько часов — в материале для пользователей специалист назвал условие для правильного получения апдейтов.

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Гайер рассказал, что обычно обновления скачиваются на устройство около двух часов. Однако автор рекомендует пользователям рассчитывать еще на 5-6 часов, чтобы все компоненты Windows установились. Таким образом, представитель компании посоветовал держать компьютер включенным около восьми часов.

По оценке Microsoft, около 50 процентов компьютеров не получают обновлений из-за того, что их владельцы выключают устройства сразу после работы, не позволяя произвести установку апдейтов. Порядка 25 процентов девайсов по этой причине не получают необходимые обновления безопасности. Дэвид Гайер рекомендовал после работы переводить ПК в режим ожидания, чтобы девайс оставался подключенным к интернету.

В середине января специалисты Microsoft сообщили о новой версии Windows, в которой исправили 96 уязвимостей. В частности, были устранены проблемы в Edge, Exchange Server, Microsoft Office, Microsoft Dynamics, .NET Framework и других программах и сервисах.

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Андрей Ставицкий
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