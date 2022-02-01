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В России отказались «пятиться назад» из-за угрозы санкций США

Посольство РФ в США: Россия не собирается пятиться назад и вставать смирно из-за санкций

Фото: Joshua Roberts / Reuters

В России отказались «пятиться назад» из-за угрозы санкций Вашингтона, который выступает «генератором напряженности». Соответствующее заявление опубликовано на странице посольства России в США в Facebook.

«Генератором напряженности является не Москва, а Вашингтон. Мы не собираемся пятиться назад и вставать по стойке смирно, внимая угрозам американских санкций», — говорится в заявлении.

В посольстве уточнили, что именно США «поощрили радикал-националистический госпереворот» на Украине, в результате которого жители Крыма «оказались под угрозой уничтожения» и проголосовали за воссоединение с Россией. Также в заявлении говорится, что США снабжают вооружениями украинские власти, «смыкаясь со стремлением правительства Владимира Зеленского решить проблему Донбасса силовым путем».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что правительство США подготовило санкционные списки представителей элит России и членов их семей на случай «вторжения» РФ на Украину. Она также уточнила, что включенные в список лица входят в «ближний круг Кремля». Однако никаких имен Псаки не назвала.

31 января агентство Financial Times со ссылкой на высокопоставленных лиц из американской администрации сообщило, что США подготовили пакет санкций против ряда членов советов директоров российских госкомпаний и чиновников, а также их жен и детей. Как указали другие источники, санкции будут введены в случае якобы готовящегося нападения России на Украину.

Марина Совина
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