США подготовили санкции против российских элит и членов их семей
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что правительство США подготовило санкционные списки представителей элит России и членов их семей на случай «вторжения» РФ на Украину. Ее цитирует ТАСС.
Могу подтвердить, что мы выработали конкретные санкционные пакеты в отношении как [представителей] российских элит, так и членов их семей, если Россия пойдет на дальнейшее вторжение на Украину. Эти усилия предпринимаются при координации [действий] с союзниками и партнерами [США]
Она также уточнила, что включенные в список лица входят в «ближний круг Кремля». Однако никаких имен Псаки не назвала.
Лица, которых мы обозначили, входят в ближний круг Кремля или находятся около него, а также играют роль в выработке правительством [России] решений или как минимум причастны к дестабилизирующему поведению Кремля. Многие из этих лиц являются особенно уязвимыми целями в силу своих глубоких финансовых связей с Западом
По словам Псаки, речь идет лишь об одной части усилий США, направленных на то, чтобы «нанести удар по России со всех направлений». Она напомнила, что ранее представители американской администрации, в том числе помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, уже предупреждали о готовности в случае «агрессии» России против Украины ввести в отношении Москвы санкции. Тогда отмечалось, что санкции будут значительно выходить за рамки рестрикций, которые были применены Вашингтоном в 2014 году.
Санкции против госкомпаний России
Агентство Financial Times со ссылкой на высокопоставленных лиц из американской администрации сообщило, что США подготовили пакет санкций против ряда членов советов директоров российских госкомпаний и чиновников, а также их жен и детей. Как указали другие источники, санкции будут введены в случае якобы готовящегося нападения России на Украину.
Отмечалось, что данная мера согласована с союзниками США и помимо нее будут приняты другие, более глобальные санкции. Они будут направлены против основных секторов российской экономики, если войска России вторгнутся на Украину. Однако США и союзники все еще не пришли к единому согласию по остальным рестрикциям. По словам членов администрации США, санкции отрежут российских чиновников и крупных бизнесменов от международных финансовых потоков.
Санкции Британии и Евросоюза
30 января глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что на следующей неделе представит расширенный пакет санкций против России, касающихся любой компании или частного лица, «к которым есть интерес в Кремле». Лондон также включит в списки российских олигархов, «причастных к поддержке режима». Кроме того, согласно готовящемуся проекту ужесточения санкций, у российских олигархов в Лондоне могут отобрать собственность.
Также Лиз Трасс назвала сроки утверждения нового режима санкций против России. По ее словам, он будет утвержден парламентом и готов к применению к 10 февраля.
По ее словам, после этого целью санкций может стать любой, кто оказывает стратегическую или экономическую поддержку» России.
О готовности ввести санкции против России заявили и в Евросоюзе (ЕС). Замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис уточнил, что ЕС подготовит новый пакет персональных, экономических, финансовых и торговых санкций против России.
Пакет санкций разрабатывается. Это будет очень серьезный, масштабный пакет, целью которого будет сдерживание России. Он будет состоять из персональных, экономических, финансовых, торговых санкций
Ситуация на границе с Украиной
31 января Совет Безопасности ООН проголосовал за проведение заседания по ситуации вокруг Украины. Заседание было инициировано Соединенными Штатами. По информации агентства, Вашингтон захотел обсудить на уровне Совбеза «агрессию» России в сторону Украины, а также «наращивание российского военного присутствия» на украинской границе.
При этом постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд по итогам обсуждений в Совете Безопасности рассказала, что на переговорах по российским предложениям о гарантиях безопасности в Европе представители Москвы угрожали напасть на Украину, если США и НАТО не примут ее условия.
Мы ищем путь мира, мы ищем путь диалога. Мы не хотим конфронтации. Но мы будем решительны, стремительны и едины, если Россия вновь вторгнется на Украину
В России опровергают все заявления Запада по поводу «агрессии». Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности подчеркнул, что западные страны так и не предоставили доказательств того, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. Также Небензя ответил на вопрос о количестве российских военных вблизи Украины.
Я не знаю. Мы никогда не называли каких-либо цифр. Я понятия не имею, откуда взялась цифра в 100 тысяч военных
В последние месяцы заявления об угрозе российского нападения на Украину звучат в Киеве и на Западе. Российской стороне угрожают серией жестких санкций в ответ на вторжение. Москва отрицает наличие каких-либо агрессивных планов.