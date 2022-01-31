США подготовили санкции против российских элит и членов их семей

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что правительство США подготовило санкционные списки представителей элит России и членов их семей на случай «вторжения» РФ на Украину. Ее цитирует ТАСС.

Могу подтвердить, что мы выработали конкретные санкционные пакеты в отношении как [представителей] российских элит, так и членов их семей, если Россия пойдет на дальнейшее вторжение на Украину. Эти усилия предпринимаются при координации [действий] с союзниками и партнерами [США] Джен Псаки Пресс-секретарь Белого дома

Она также уточнила, что включенные в список лица входят в «ближний круг Кремля». Однако никаких имен Псаки не назвала.

Лица, которых мы обозначили, входят в ближний круг Кремля или находятся около него, а также играют роль в выработке правительством [России] решений или как минимум причастны к дестабилизирующему поведению Кремля. Многие из этих лиц являются особенно уязвимыми целями в силу своих глубоких финансовых связей с Западом Джен Псаки Пресс-секретарь Белого дома

По словам Псаки, речь идет лишь об одной части усилий США, направленных на то, чтобы «нанести удар по России со всех направлений». Она напомнила, что ранее представители американской администрации, в том числе помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, уже предупреждали о готовности в случае «агрессии» России против Украины ввести в отношении Москвы санкции. Тогда отмечалось, что санкции будут значительно выходить за рамки рестрикций, которые были применены Вашингтоном в 2014 году.

Санкции против госкомпаний России

Агентство Financial Times со ссылкой на высокопоставленных лиц из американской администрации сообщило, что США подготовили пакет санкций против ряда членов советов директоров российских госкомпаний и чиновников, а также их жен и детей. Как указали другие источники, санкции будут введены в случае якобы готовящегося нападения России на Украину.

Отмечалось, что данная мера согласована с союзниками США и помимо нее будут приняты другие, более глобальные санкции. Они будут направлены против основных секторов российской экономики, если войска России вторгнутся на Украину. Однако США и союзники все еще не пришли к единому согласию по остальным рестрикциям. По словам членов администрации США, санкции отрежут российских чиновников и крупных бизнесменов от международных финансовых потоков.

Санкции Британии и Евросоюза

30 января глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что на следующей неделе представит расширенный пакет санкций против России, касающихся любой компании или частного лица, «к которым есть интерес в Кремле». Лондон также включит в списки российских олигархов, «причастных к поддержке режима». Кроме того, согласно готовящемуся проекту ужесточения санкций, у российских олигархов в Лондоне могут отобрать собственность.

Также Лиз Трасс назвала сроки утверждения нового режима санкций против России. По ее словам, он будет утвержден парламентом и готов к применению к 10 февраля.

10 февраля Великобритания утвердит санкции против России

По ее словам, после этого целью санкций может стать любой, кто оказывает стратегическую или экономическую поддержку» России.

О готовности ввести санкции против России заявили и в Евросоюзе (ЕС). Замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис уточнил, что ЕС подготовит новый пакет персональных, экономических, финансовых и торговых санкций против России.

Пакет санкций разрабатывается. Это будет очень серьезный, масштабный пакет, целью которого будет сдерживание России. Он будет состоять из персональных, экономических, финансовых, торговых санкций Валдис Домбровскис Замглавы Еврокомиссии (ЕК)

Ситуация на границе с Украиной

31 января Совет Безопасности ООН проголосовал за проведение заседания по ситуации вокруг Украины. Заседание было инициировано Соединенными Штатами. По информации агентства, Вашингтон захотел обсудить на уровне Совбеза «агрессию» России в сторону Украины, а также «наращивание российского военного присутствия» на украинской границе.

При этом постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд по итогам обсуждений в Совете Безопасности рассказала, что на переговорах по российским предложениям о гарантиях безопасности в Европе представители Москвы угрожали напасть на Украину, если США и НАТО не примут ее условия.

Мы ищем путь мира, мы ищем путь диалога. Мы не хотим конфронтации. Но мы будем решительны, стремительны и едины, если Россия вновь вторгнется на Украину Линда Томас-Гринфилд Постоянный представитель США при ООН

В России опровергают все заявления Запада по поводу «агрессии». Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности подчеркнул, что западные страны так и не предоставили доказательств того, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. Также Небензя ответил на вопрос о количестве российских военных вблизи Украины.

Я не знаю. Мы никогда не называли каких-либо цифр. Я понятия не имею, откуда взялась цифра в 100 тысяч военных Василий Небензя Постпред РФ при ООН

В последние месяцы заявления об угрозе российского нападения на Украину звучат в Киеве и на Западе. Российской стороне угрожают серией жестких санкций в ответ на вторжение. Москва отрицает наличие каких-либо агрессивных планов.