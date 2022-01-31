США подготовили санкции против представителей российских госкомпаний

США подготовили пакет санкций против ряда членов советов директоров российских госкомпаний и чиновников, а также их жен и детей. Об этом сообщило Financial Times со ссылкой на высокопоставленных лиц из американской администрации.

«Лица, против которых будут введены ограничения играют важную роль во внутренних кругах Кремля, участвуют в принятии государственных решений и замешаны в дестабилизирующей политике Москвы», — заявил один из собеседников издания. Как указали другие источники, санкции будут введены в случае якобы готовящегося нападения России на Украину.

По словам членов администрации США, санкции отрежут российских чиновников и крупных бизнесменов от международных финансовых потоков. «Они и члены их семей больше не смогут пользоваться привилегиями хранить свои деньги на Западе и посещать элитные западные университеты», — заверил высокопоставленный американский чиновник.