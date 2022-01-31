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В России ответили на вопрос о количестве военных вблизи Украины

Постпред РФ при ООН Небензя: понятия не имею, откуда цифра 100 тыс военных вблизи Украины
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: МИД РФ / РИА Новости

Постпред РФ при ООН Василий Небензя ответил на вопрос о количестве российских военных вблизи Украины. Его слова прозвучали на заседании Совета Безопасности в понедельник, 31 января, передает РИА Новости.

Журналист спросил постпреда: «Сколько там на самом деле военных?»

В ответ он заявил, что не знает, откуда страны Запада взяли данные. «Я не знаю. Мы никогда не называли каких-либо цифр. Я понятия не имею, откуда взялась цифра в 100 тысяч военных», — ответил Небензя.

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Он также добавил, что Россия эту цифру нигде не называла и не подтверждала. «Мы помним эти приемы еще с тех пор, как покойный госсекретарь США Колин Пауэлл размахивал в этом зале пробиркой с неизвестным веществом в качестве доказательства оружия массового поражения в Ираке. Оружие так и не нашли, но что стало со страной, всем известно», — напомнил постпред.

Ранее Небензя заявил, что западные страны так и не предоставили доказательств того, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. «Военная акция России против Украины, до которой, как они [западные страны] всех убеждают, остались считанные недели, если не дни. При этом никаких доказательств, подтверждающих столь серьезные обвинения, не приводится», — подчеркнул дипломат.

В последние месяцы заявления об угрозе российского нападения на Украину звучат в Киеве и на Западе. Российской стороне угрожают серией жестких санкций в ответ на вторжение. Москва отрицает наличие каких-либо агрессивных планов.

Марина Совина
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